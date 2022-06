Divieti di transito nei pressi delle Pubbliche assistenze per un giorno

Con ordinanza 330 del 23 giugno 2022 dalle 20 di martedì 28 alle 17 di mercoledì 29 giugno 2022, in via XX Settembre, nel tratto fra via Tripoli e via de Amicis, saranno adottate alcune modifiche temporanee alla sosta e al transito per una attività delle Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli.

NEL DETTAGLIO - Divieto di sosta con rimozione coatta, su entrambi i lati, di tutti i veicoli eccetto quelli necessari alla concretizzazione dell’attività citata, limitatamente alle loro effettive necessità d’impiego e divieto di transito di tutti i veicoli escluso quelli necessari.