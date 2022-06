Gaiole in Chianti cerca agente di polizia municipale a tempo determinato

Il Comune di Gaiole in Chianti cerca un agente di polizia municipale da assumere a tempo determinato nel periodo luglio-settembre. È indetta una selezione pubblica per titoli e colloquio. Sarà costituita anche una graduatoria che rimarrà aperta per tre anni con possibili nuove assunzioni a tempo determinato.

La domanda di partecipazione, redatta in carta libera secondo lo schema allegato al bando e sottoscritta dall’interessato (a pena di esclusione), deve essere presentata, entro le ore 12 e 30 del 2 luglio 2022.

Può essere inviata al Comune di Gaiole in Chianti, via Ricasoli 5, 53013 a Gaiole in Chianti, per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, apponendo la dicitura “Bando di concorso pubblico assunzioni stagionali Istruttore di Vigilanza”, oppure mediante consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune, durante gli orari di apertura al pubblico, o in alternativa mediante posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: comune.gaioleinchianti@postacert.toscana.it

La versione integrale del bando è consultabile al seguente link: QUI:

Fonte: Comune di Gaiole in Chianti - Ufficio Stampa