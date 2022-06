In Valdera l'arte riqualifica i centri urbani

Opere d'arte, design, panchine, fioriere e selfie point. Questi gli elementi usati e pensati per valorizzare il turismo e il commercio del territorio, illustrati nel corso del convegno “Come l'arte riqualifica i centri urbani” il nuovo appuntamento organizzato a Capannoli, nella cornice di Villa Baciocchi, da Confcommercio Provincia di Pisa e Centro commerciale Naturale di Capannoli e Santo Pietro, in collaborazione con il quotidiano Il Tirreno. Un tavolo di confronto che ha messo in luce alcuni case history dei progetti realizzati nei comuni della Valdera e della Valdicecina e i nuovi progetti presentati nell'ambito del concorso di idee “Il centro storico rinasce” per valorizzare i centri di Capannoli e Santo Pietro.

Tra le autorità presenti Maurizio Nardi, membro della Giunta esecutiva Confcommercio Provincia di Pisa, la sindaca di Capannoli, Arianna Cecchini, l'assessore al Commercio di Ponsacco, Roberta Lazzeretti, l'assessore al Turismo di Volterra, Viola Luti, la vicesindaca e assessore al Turismo di Casciana Terme Lari Elisa Di Graziano e la presidente del Centro commerciale naturale di Capannoli e Santo Pietro, Silvia Rocchi. Ha moderato l'incontro Francesco Turchi, giornalista e vicecaposervizio del Tirreno redazioni di Pisa e Pontedera.

“Un incontro che ha voluto mettere al centro dell'attenzione la rigenerazione urbana, elemento fondamentale per tutelare la tradizioni e le attività del nostro territorio e creare elementi di attrattività che diano un contributo alla sua valorizzazione turistica. Idee, cultura, arte e bellezza sono un volano decisivo per la rinascita delle nostre città e dei nostri borghi” afferma Maurizio Nardi, membro della Giunta esecutiva Confcommercio Provincia di Pisa.

“Abbiamo presentato al pubblico i progetti realizzati per il concorso di idee dei centri di Capannoli e Santo Pietro promosso dal nostro Ccn in collaborazione con Confcommercio” spiega la presidente del Centro commerciale naturale di Capannoli e Santo Pietro Belvedere Silvia Rocchi. “Il primo, degli ingegneri Alberto Puccioni e Chiara Morucci prevede il restyling di piazza San Bartolomeo, via Roma e via Volterrana a Capannoli e di via Pinete e piazza Belvedere a Santo Pietro, con l'inserimento di panchine, una nuova pavimentazione e chioschi prefabbricati in legno. Il secondo, del designer Federico Fuochi, propone invece l'installazione di nuovi arredi urbani di design e con tonalità coinvolgenti e colorate in piazza del Popolo e piazza Garibaldi a Capannoli e in piazza Belvedere e via Castello a Santo Pietro. La fattibilità di questi progetti sarà valutata con l'amministrazione comunale, mentre una novità di immediata realizzazione è l'installazione di due selfie point progettati proprio da Federico Fuorchi a Capannoli, in piazza della Repubblica, e a Santo Pietro, sulla terrazza Belvedere”.

Tanti gli spunti presentati dalle autorità presenti al convegno: “Abbiamo lanciato un progetto di riqualificazione del patrimonio edilizio che prevede la ristrutturazione di fondi da destinare ad attività commerciali e artigianali e per l'apertura nuove attività” dichiara la sindaca di Capannoli, Arianna Cecchini. “La priorità va alla messa in sicurezza del patrimonio esistente, inoltre abbiamo promosso il percorso di sculture Equilibri in Natura presenti sul territorio comunale e la pedonalizzazione della piazza di Santo Pietro, e presto uscirà un bando per l'abbellimento di una nuova rotatoria”.

Ha puntato sul progetto di riqualificazione del centro storico l'assessore al Commercio di Ponsacco, Roberta Lazzeretti: “Un piano presentato lo scorso lunedì a cui tenevamo molto per la riqualificazione del centro che ha purtroppo vissuto momenti di desertificazione. Dopo un primo pacchetto di incentivi è stato lanciato il progetto, affidato all’architetto Bartalini, che vede tra i principali interventi di restyling una nuova illuminazione pubblica per i monumenti e per i palazzi comunali, l'inserimento di illuminazioni e nuove piantumazioni, il rifacimento dei marciapiedi e di piazza della Repubblica”.

Punta molto sulla rigenerazione urbana anche Volterra “candidata capitale della cultura 2022 e insignita dal presidente della Regione Giani con il titolo di Prima capitale toscana della cultura 2022” spiega l'assessore al Turismo di Volterra, Viola Luti: “Sul nostro territorio abbiamo voluto mettere in risalto le bellezze paesaggistiche attraverso gli elementi di arredo urbano, come la nuova cartellonistica le panchine installate in piazza San Michele e all'Istituto Niccolini che hanno funzione anche di dissuasori per contrastare la sosta selvaggia, con sedute e basamenti per inserire sculture e piante, ma anche panchine mobili in piazza dei Fornelli che messa una vicina all’altra possono creare un palco, oltre ai murales di Nico Lopez Bruchi che hanno reso più attrattive anche aree fuori dai percorso più noti”.

Tante iniziative anche a Casciana Terme Lari: “I progetti in cantiere sono molti e inseriti in un percorso di riqualificazione che vuole abbracciare l'intero territorio” afferma il vicesindaco di Casciana Terme Lari Elisa Di Graziano. “A Perignano abbiamo avviato un percorso per agevolare l'apertura di nuove attività, mentre a Lari, oltre alla recente installazione di panchine e fioriere, puntiamo sulla manutenzione e ristrutturazione del Castello dei Vicari per renderlo un vero e proprio museo. A Casciana Terme nel mese di luglio è prevista la riqualificazione di piazza Garibaldi e dell'area, con un nuovissimo arredo urbano, e non dimentichiamo i nostri borghi come Pietraia, dove abbiamo inaugurato il Vicolo dell’amore che vede molte richieste di matrimonio nel borgo riqualificato, e a Collemontantino con il rifacimento di piazza della chiesa e le strade limitrofe”

Fonte: Confcommercio - Ufficio stampa