Incendi di sterpaglie nel Fiorentino, interventi anche nell'Empolese Valdelsa

Pomeriggio di incendi in vari territori della provincia di Firenze. Intorno alle 17 un rogo ha interessato un campo di grano a Castelfiorentino, in via Vittorio Niccoli nella zona di San Matteo, frazione Cambiano. Sul posto i vigili del fuoco dei distaccamenti di Petrazzi e Empoli, e la protezione civile. Da quanto si apprende l'incendio di sterpaglie, che non ha provocato danni a cose o persone, si sarebbe esteso su circa 1000 metri di terreno e in serata è risultato essere stato domato. Altro intervento dei vigili del fuoco, sempre nell'Empolese Valdelsa, a Montespertoli in via Lungnagnana e in via San Pietro in Mercato.

Incendi di sterpaglie hanno interessato anche Lastra a Signa, in via di Valle e Campi Bisenzio in via dei Bassi, dove sono intervenuti i vigili del fuoco di Firenze Ovest. Anche a Londa, in località Vierle, si è sviluppato un rogo: sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Pontassieve.