Incontro delle famiglie nelle diocesi a San Miniato e non solo

A Roma papa Francesco incontra, in questi giorni, una delegazione di famiglie di tutto il mondo, per la X Giornata mondiale delle famiglie. Tema della Giornata: "L’amore familiare: vocazione e via di santità".

In comunione con l’evento romano, le famiglie delle diocesi di Pisa, Lucca, San Miniato, Volterra, Massa Carrara-Pontremoli e Pescia, si ritroveranno questa domenica nella cattedrale di Santa Maria Assunta a Pisa.

Cattedrale che diventerà anche una delle mète del XV pellegrinaggio nazionale delle famiglie per le famiglia, proposto dall’Ufficio nazionale di pastorale della famiglia della Cei, dal Forum nazionale delle associazioni familiari e dal Rinnovamento nello Spirito Santo.

Rendez vous alle ore 15.30 in Duomo, dove nonni, genitori e figli saranno accolti dal suggestivo We believe in love inno ufficiale della Giornata mondiale delle famiglie.

Preghiera, celebrazione, vita. L’incontro si arricchirà della significativa testimonianza di alcune coppie.

L’arcivescovo Giovanni Paolo Benotto presiederà una concelebrazione eucaristica, concelebrata dai vescovi di San Miniato Andrea Migliavacca, Massa Carrara Pontremoli Mario Vaccari e Pescia Roberto Filippini.

Durante la celebrazione alcune famiglie porteranno all’altare ceste di generi alimentari per i poveri del territorio.

L’incontro si concluderà con il 'mandato alle famiglie'.