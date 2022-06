Libri a Montespertoli, ecco 'Chi salverà il mondo'

La programmazione de “La Mezza Stagione” presso l’arena estiva cresce e nel giardino della scuola primaria N. Machiavelli da lunedì 27 giugno partirà un nuovo calendario di eventi dedicati a diverse tematiche, in particolar modo sociali e ambientali, proposte attraverso letture e film.



Primo evento in programma quindi lunedì 27 giugno 2022 per “Chi si muove salverà il mondo” con il libro “Migrazioni in Italia: oltre la sfida" a cura di Giorgio Bulli e Alberto Tonini. Saranno presenti la prof.ssa Sheyla Moroni e il prof. Alberto Tonini del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Firenze.



Lunedì 4 luglio sul tema “Il cinema (aiutato dalle donne) salverà il mondo” con il libro “Immaginare la realtà”. Conversazioni sul cinema di Marco Tulio Giordano con Andrea Bigalli.



Lunedì 11 luglio sarà invece proiettato il film “Lea”, sempre di Marco Tullio Giordano. Il film è ispirato alla vera storia di Lea Garofalo e si basa su materiale d'inchiesta giornalistico e sulle sentenze dei processi che hanno condannato all'ergastolo il marito Carlo Cosco e i complici che l'hanno assassinata. La figlia di Lea, Denise, minorenne all'epoca dei fatti, ha testimoniato al processo contro il padre e vive ora sotto protezione. Il film è dedicato a queste due donne coraggiose.



Mercoledì 27 luglio 2022 in occasione della ricorrenza della liberazione di Montespertoli dal nazifascismo si parlerà del tema “Chi resiste salverà il mondo” e sarà presentato il libro: “Liberali e sovversivi e partito dell'ordine a Montespertoli. Concentrazione di potere, gruppi familiari e politica (1919-1921)” di Francesco Catastini, Paolo Gennai e Andrea Pestelli.



Tutti gli eventi iniziano alle 21:30 e sono gratuiti. Non è necessaria la prenotazione.



Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa