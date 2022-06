Botte alla madre ottantenne, in manette due sorelle

Avrebbero picchiato la madre ottantenne in più occasioni, per questo due sorelle di Montemurlo sono state arrestate. Una 54enne e una 41enne si trovano adesso ai domiciliari dopo l'intervento dei carabinieri.

L'ultimo grave episodio è avvenuto domenica 19 giugno. Le due avrebbero trascinato la madre per i capelli, poi l'avrebbero colpita con pugni al volto e le avrebbero provocato un'emorragia a un occhio. La donna è stata portata in ospedale e ha ricevuto una prognosi di sette giorni.

Non sarebbe stato il primo episodio di maltrattamento subito dall'ottantenne, tanto che lo scorso febbraio c'era stato un primo provvedimento cautelare per le figlie: era stato loro imposto il divieto di avvicinamento alla donna, poi revocato solo per consentire visite estemporanee, ma ancora efficace nella parte che ne vietava la coabitazione.

Adesso le due si trovano ai domiciliari, in un'abitazione differente da quella dove vive l'anziana madre.