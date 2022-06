Open di tennis al Circolo di Villanova: 3mila euro in palio

Prende il via il primo Torneo Tennis Open Città di Empoli, un'iniziativa (aperta ai singolari maschili e femminili) destinata a durare.

Tutti i match si terranno al Circolo Tennis di Villanova di Empoli, una pregevole sede dai campi in terra rossa.

Più di 2 settimane di competizioni dal 28 giugno al 14 luglio con il patrocinio del Comune di Empoli e della Fit Federazione Italiana Tennis e il contributo di Tinghi Motors Concessionaria e di Maxismall.

In palio un montepremi di 3mila euro. A presentare la manifestazione il presidente del cte Francesco Fabbri e l'assessore allo sport Fabrizio Biuzzi, oltre agli sponsor.

L'anno scorso il Cte ha compiuto 50 anni e nel 2022 è stato possibile realizzare il "sogno" di un Open tutto nuovo.

Le premesse dell'Open poi sono le stesse del tennis moderno: inclusivo, senza limiti di età e di qualità. Sicuramente il bel gioco non mancherà. Gli eventi sono a ingresso libero, si inizia alle 15 per poi proseguire fino alla sera. Per le serate si prospetta un riparo dalla canicola.

Al momento sono iscritti 60 uomini e 30 donne, domenica 26 giugno si concluderanno le iscrizioni: ci sono ancora posti.