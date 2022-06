Pisa-Dubai, al via il primo volo

Una giornata bella, di festa, per Pisa e per la Toscana. Questo il commento del presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo all’arrivo all’aeroporto di Pisa del primo volo proveniente da Dubai. Secondo il presidente, questo nuovo collegamento sarà in grado di connettere Pisa e la Toscana con il mondo. Grazie allo scalo a Dubai, ha infatti spiegato, la città della Torre pendente e la sua regione potranno essere raggiunti anche da chi parte dall’estremo oriente. È una tappa fondamentale, ha aggiunto, e su questo dovremo lavorare sempre di più e meglio per creare le condizioni per cui sia possibile raggiungere le parti più lontane del mondo. Il presidente ha concluso ringraziando Toscana Aeroporti per il lavoro fatto per raggiungere questo primo traguardo e per il lavoro che sta svolgendo per ampliare sempre di più le connessioni con altri paesi.

Durante la conferenza stampa all'interno dell'aeroporto Galileo Galilei di Pisa, il presidente dell'assemblea legislativa ha ringraziato Marco Carrai, Roberto Naldi e tutta Toscana Aeroporti che in un tempo difficile per l'intero sistema aeroportuale hanno sempre cercato di investire, scegliendo bene i partner con cui sviluppare il nostro territorio.

La Toscana è sempre stata una terra che si apre al mondo in cerca di opportunità. Con il volo Pisa-Dubai la Toscana diventa ancora di più la porta di accesso dalla nostra regione verso il mondo. L’auspicio del presidente è quello che sia solo l'inizio di una lunga collaborazione e il Consiglio regionale della Toscana continuerà ad essere al fianco di chi intende investire e creare nuove occasioni di sviluppo e lavoro.

All'amministratore delegato di FlyDubai, Ghait Al Ghait, il presidente ha consegnato il crest del Consiglio regionale della Toscana con la riproduzione del gonfalone della Toscana.