Rinviata assemblea Opi a Sovigliana, protesta degli infermieri fuori dalla sede

Caos a Sovigliana di Vinci per l'assemblea dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche (Opi) di Firenze Pistoia. L'assemblea è stata rinviata dopo il rischio, secondo alcuni presenti in protesta, della bocciatura del bilancio consuntivo 2021 dell'Ente.

La manifestazione si è tenuta in chiusura dopo l'evento 'Gli infermieri si raccontano dopo la pandemia', ma sono emerse questioni irrisolte durante l'assemblea, che aveva come punti all'ordine del giorno l'approvazione del rendiconto generale 2021 e quella delle variazioni al bilancio di previsione 2022.

La prima bocciatura del bilancio avrebbe come cause delle consulenze esterne da decine di migliaia di euro che non sarebbero ben viste da un nutrito gruppo interno di infermieri. I bilanci avrebbero perdite per oltre 100mila euro nelle due annate.

Secondo quanto riportato da AssoCareNews, molti iscritti sono rimasti fuori e non hanno potuto esprimere il loro voto. L'atmosfera si è surriscaldata e il presidente Danilo Massai ha deciso di rinviare l'assemblea degli iscritti.

"Così facendo ha impedito il legittimo e sacrosanto esercizio del diritto di centinaia di iscritti accorsi di partecipare all'assemblea votando secondo le norme vigenti rispetto all'approvazione del bilancio consuntivo 2021 dell'Ente", spiegano alcuni infermieri presenti all'evento.