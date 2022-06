Un operaio 38enne in appalto per Rfi sulla linea ferroviaria Pontremolese è rimasto schiacciato da un mezzo ieri notte e Canà, frazione di Pontremoli in provincia di Massa Carrara. L'uomo è stato accompagnato in codice rosso all'ospedale di Pontremoli. Sul posto sono intervenuti anche una automedica di Pontremoli, una ambulanza della Misericordia di Pontremoli e i carabinieri di Pontremoli. Il trasferimento a Cisanello è avvenuto in elisoccorso.