Servizi socio sanitari per le fragilità, evento a Limite con Biti e Sostegni

Un interessante incontro è in programma martedì 28 giugno alle 21.15 alle Pubbliche assistenze di Limite sull’Arno. Si parlerà di “Quali servizi socio sanitari per le fragilità?” con il presidente della commissione sanità in consiglio regionale Enrico Sostegni, la senatrice Caterina Biti, Stefano Lucarelli, psichiatra, cura trattamento dei disturbi alimentari, Rosa Barone, presidente degli assistenti sociali della Toscana, Simone Mangini, vicepresidente delll’ordine degli psicologi toscani e Rosanna Gallerini, assessora alle politiche sociali del comune di Capraia e Limite sull’Arno.

Sarà un’occasione per fare un focus sulla sanità toscana, anche alla luce dei recenti Stati generali sulla salute, un progetto durato un anno, con 1300 tra cittadini enti e associazioni ascoltati, che si è concluso con una risoluzione del Consiglio regionale che impegna la Giunta ad azioni concrete per riformare il settore.

Una sanità territoriale più capillare e vicina ai cittadini, una società della salute in ogni distretto, l’istituzione dello psicologo di base entro ottobre 2022, e poi il personale, in particolare medico, da incentivare soprattutto nelle zone più svantaggiate e periferiche. Poi la valorizzazione dei caregiver e la riorganizzazione dell’Agenzia regionale di Sanità. Sono questi gli impegni messi nero su bianco nella risoluzione consegnata alla Giunta regionale.

Fonte: Pd Empolese Valdelsa