Ha provato a rubare in un supermercato, ma è stato sorpreso e denunciato. Un 41enne di origini svedesi è finito nel mirino della polizia a Pisa nella giornata di giovedì 23 giugno. Gli addetti alla vigilanza lo hanno visto camminare tra gli scaffali e prendere alimenti dal valore di alcune decine di euro, per poi nasconderli in una busta. Ha provato a superare le barriere antitaccheggio ma è stato fermato. La polizia è intervenuta e l'ha denunciato.