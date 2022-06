Una app anti-zanzare a Bagno a Ripoli

Lotta alle zanzare, arriva la App “anti-punture”. Il Comune di Bagno a Ripoli aderisce al progetto “Mosquito Alert”, approdato in Italia grazie all’Università La Sapienza di Roma e ideato per coinvolgere i cittadini in un progetto di “citizen science”, una ricerca scientifica partecipata. L’obiettivo è quello di mappare gli insetti sul territorio comunale e potenziare le attività a contrasto, al fine di tutelare la salute pubblica, prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all’uomo attraverso la puntura di insetti vettori.