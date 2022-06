Viabilità, modifica permanente a Tavarnelle nell'area del Parco del Mocale

Cambia in maniera permanente la circolazione di un’area urbana di Tavarnelle Val di Pesa. Per incrementare le condizioni di sicurezza di una zona molto frequentata da famiglie e bambini, legata alla presenza del Parco del Mocale, il Comune ha istituito il senso unico di marcia in via IV Novembre nell'intersezione con via Togliatti e via La Pira.

L’amministrazione comunale ha deciso di regolamentare diversamente la circolazione di questa zona con l'obiettivo di tutelare la circolazione stradale e pedonale e migliorare la visibilità e la fruibilità del parco, uno degli spazi pubblici più frequentati dalla comunità. L'istituzione del senso unico di marcia in via IV Novembre, provvedimento emanato in forma di ordinanza dal servizio della Polizia municipale dell'Unione comunale del Chianti Fiorentino, è accompagnata dall'obbligo di svolta a destra per coloro che si immettono in via IV Novembre da via Berlinguer e dall’obbligo di svolta a destra per coloro che si immettono in via IV Novembre da via La Pira.

