La Lega di Empoli si allarga a Vinci e diventa Sezione: nominata segretaria Tiziana Bianconi

La Lega di Empoli si allarga a Vinci e diventa ufficialmente Sezione Lega, la seconda, dopo Castelfiorentino, dell’Empolese Valdelsa. Il nuovo segretario di sezione è Tiziana Bianconi, già membro della Commissione per le Pari Opportunità del Comune di Empoli in rappresentanza della Lega Salvini Premier. La nomina è avvenuta per acclamazione durante il Congresso che si è svolto nella cittadina di Leonardo a Vinci ed è stato presieduto da Eliseo Palazzo, capogruppo dell’Unione dei Comuni. Due i membri eletti del direttivo: Andrea Picchielli, capogruppo in consiglio comunale di Empoli e Massimo Ravagli, militante storico.

"Nonostante il momento difficile – commenta Bianconi– tra pandemia e guerra, ripartiamo con entusiasmo per operare nel miglior modo possibile a Empoli su tematiche come la sicurezza, l’immigrazione, il lavoro, la sanità, lo sport, il turismo, la scuola e la formazione dei giovani e altre questioni fondamentali per la nostra città. Saremo sempre al fianco del nostro segretario, Matteo Salvini, che con il suo assiduo impegno politico è riuscito a evitare che non venissero approvate diverse nefandezze tipo la patrimoniale sulle case e sui conti". Susi Giglioli, Segretario della Lega Castelfiorentino - Montespertoli, afferma di essere certa che con la figura di Tiziana, professoressa di Lettere, la Lega si arricchisce di una figura di spessore e ancora una volta la Lega conferma il proprio riconoscimento verso le donne nella politica. Non a caso Tiziana, aggiunge Giglioli, è il secondo Segretario donna eletto nell’Empolese Valdelsa, una militante con cui ho già collaborato e continuerò a collaborare nell’interesse del territorio.

Andrea Picchielli, al momento Coordinatore della Lega Empolese Valdelsa, dichiara di essere soddisfatto dell’elezione di Tiziana Bianconi a Segretario della sezione Empoli-Vinci in quanto con la persona giusta la Lega a Empoli può crescere e, come membro del direttivo e come Consigliere Comunale di Empoli, collaborerà con lei per portare avanti le azioni politiche necessarie. Come Coordinatore dell’Empolese Valdelsa – Picchielli – è compiaciuto del fatto che piano piano si stiano facendo vari Congressi di Sezione "cittadini" in modo da superare la Sezione unica dell’Empolese Valdelsa poiché, attraverso sezioni più piccole, sarà possibile auspicare in un maggior radicamento e una maggiore vicinanza ai cittadini per essere ancora più efficienti come sportello del cittadino e come portatori delle loro istanze.

All’ufficializzazione della Sezione lega di Empoli erano presenti anche i militanti e Consiglieri dell’Empolese Valdelsa. Orgogliosi della prima Sezione della Lega a Empoli, del nuovo Segretario Tiziana Bianconi e del nuovo Direttivo, siamo determinati a sostenere chi, da ora in avanti, costruirà le basi per radicare ancora di più la Lega nel territorio.

Fonte: Lega Empoli