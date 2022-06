L'anno scolastico di Barberino Tavarnelle si chiude a ritmo di musica

Una grande festa di fine anno ha messo insieme gli studenti dell’Istituto comprensivo Don Lorenzo Milani di Barberino Tavarnelle, a chiusura dell’anno scolastico che è stato celebrato con un evento musicale multicolore, nello spazio della pineta di Barberino Val d’Elsa. Samba, bossa nova, jazz, blues, rap, rock e musica popolare. Uno show che ha contemplato tutti i generi per la gioia delle famiglie, dei genitori, dei nonni accorsi numerosi all’iniziativa.

La carrellata di performances ha mostrato le abilità e le competenze acquisite dai bambini delle scuole dell’infanzia, delle scuole primarie e dai ragazzi della scuola secondaria di primo grado, al fianco dei loro docenti, grazie al percorso didattico dell’Istituto comprensivo che ha uno specifico indirizzo musicale e in virtù di puntuali progetti musicali che sono stati realizzati nel corso dell’anno da esperti e musicisti. In questa occasione la preside Paola Salvadori ha annunciato che dal prossimo anno appenderà ‘le pagelle’ al chiodo, andrà in pensione, dopo numerosi anni di attività didattica come insegnante e dirigente scolastica.

All’evento sono intervenuti l’assessore alle Politiche educative Marina Baretta, l’assessore ai lavori pubblici Roberto Fontani, la vicepreside Monica Ciani e tantissimi insegnanti dell’Istituto. "L'amministrazione comunale esprime un sentito ringraziamento alla dirigente per il grande lavoro svolto per la nostra scuola – commenta l’assessore alle Politiche educative Marina Baretta - in particolare sento di esprimerle tutta la mia stima e il mio grazie per la costante collaborazione, un saluto e un augurio di buone vacanze va a tutti i ragazzi e ragazze e alle famiglie dell'Istituto comprensivo Don Lorenzo Milani".

Fonte: Ufficio Stampa Associato Chianti Fiorentino