Moda, premiati i progetti di una studentessa dell'Istituto Checchi di Fucecchio

In continua espansione il settore moda dell’Istituto Arturo Checchi di Fucecchio che anche quest’anno ha visto emergere diverse eccellenze che attraverso la partecipazione a concorsi nazionali e internazionali hanno consolidato le proprie esperienze e il desiderio di far conoscere la propria creatività.

La scuola particolarmente calata nel territorio del comprensorio istituisce da anni un attività di formazione a 360 gradi che mira al futuro lavorativo dei giovani.

Anche quest’anno, dopo un lungo periodo legato alla pandemia l’allieva Gangi Marianella di 4C sotto la guida della professoressa di progettazione Belardo Mariantonietta, si è distinta per competenze e capacità creativa. Dopo il concorso per la società polisportiva Omega di Fucecchio con il quale si è aggiudicata il primo premio di 500,00 euro vedendo anche realizzazione del completo ufficiale da lei progettato, arriva un altro importante premio stavolta dall’Istituto Modartech di Pontedera. L’alunna ha partecipato al concorso bandito dalla suddetta scuola realizzando un progetto su “moda e riciclo”. E’ stata selezionata fra i migliori partecipanti per seguire un workshop lo scorso 23 giugno ricevendo nello stesso giorno una borsa di studio di 1.500 euro.

La moda intesa non solo come evento creativo fine a se stesso ma specchio di una società in continua evoluzione. I giovani con il loro modo di essere attraverso di essa vogliono comunicare il loro simbolico messaggio. Essi sono pronti ad emergere e a competere in un mondo pieno di stimoli con l’aiuto e la spinta della scuola come promotrice dei loro talenti.

La giuria ha avuto non poca difficoltà a scegliere gli elaborati di quelli che sarebbero stati i futuri premiati e l’allieva del nostro Istituto ha dimostrato che la scuola non è altro che lo specchio di talenti nascosti e di quelli che potrebbero essere i cambiamenti della nostra società. Riporre fiducia nella loro creatività può essere un trampolino di lancio per il futuro.

I ragazzi sono volenterosi e hanno voglia di mettersi alla prova, possono avere delle opportunità e la scuola deve fornirgli tutti gli strumenti per le competenze da rafforzare nel mondo del lavoro e l’Istituto Checchi ha visto emergere i migliori talenti che hanno continuato la formazione post-diploma consolidando le proprie esperienze nel settore.