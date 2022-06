Questionario shock per famiglie con disabili, Torselli (FdI): "Realizzato da Regione Toscana"

"Abbiamo scoperto che il questionario è stato confezionato dalla Regione Toscana e il Lazio lo ha utilizzato. Mentre a Roma hanno deciso prontamente di sospenderlo e l'assessore alle politiche sociali si è scusato, dalla Regione Toscana non è arrivata neanche una parola". A dichiararlo in una nota è Francesco Torselli, capogruppo Fratelli d'Italia in Consiglio regionale, riferendosi al questionario rivolto alle famiglie che hanno a carico persone con disabilità, distribuito nel Lazio e finito sulle cronache nazionali nei giorni scorsi perché contenente domande come "Da zero a quattro quanto ti vergogni del tuo familiare? Quanto risentimento provi nei suoi confronti? Quanto non ti senti a tuo agio quando hai amici in casa?"

"Vogliamo sapere se anche la nostra Regione sta continuando a sottoporre il questionario ai familiari delle persone disabili e soprattutto chi è il responsabile di una scelta così vergognosa. Non crediamo che fosse a disposizione soltanto un questionario scientifico vecchio di oltre 30 anni per comprendere la qualità della vita dei caregiver". Torselli prosegue, affermando che "i responsabili devono pagare. La sinistra si sciacqua quotidianamente la bocca parlando di quanto sia impegnata per i disabili" mentre "non deve più permettersi di dare lezioni di morale a nessuno".

Annunciata dall'esponente di Fratelli d'Italia la presentazione di un'interrogazione in Consiglio regionale.