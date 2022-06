Rave in Garfagnana, le forze dell'ordine presidiano le strade

Sarebbe in corso un rave party in Garfagnana. Le forze dell'ordine, da questa mattina, stanno presidiano il territorio per impedirne lo svolgimento. Nella notte hanno iniziato ad accamparsi alcune persone. Secondo prime informazioni la festa avrebbe appunto le caratteristiche del rave party, festa abusiva verso cui si stanno indirizzando decine e decine di camper e auto lungo itinerari di montagna. Il luogo dell'evento sarebbe un'area boschiva con un'ampia radura nei pressi di Roggio, nel comune di Vagli di Sotto