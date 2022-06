Spara nella notte con una scacciacani, 28enne denunciato a Pontedera

Una banale lite tra alcuni giovani la notte scorsa ha svegliato alcuni cittadini pontederesi, nella zona di viale Italia, superato il Ponte Napoleonico. A provocare rumore, e nessun'altra conseguenza, l'esplosione di tre colpi da una pistola scacciacani. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Pontedera, che hanno individuato il giovane responsabile degli spari, un 28enne italiano della provincia di Pisa, e sequestrato la scacciacani.

Portato in caserma, il gesto del 28enne gli è costato una denuncia in stato di libertà perché come accertato, la pistola scacciacani era priva di tappo rosso sulla parte finale della canna, e per aver effettuato esplosioni e accensioni pericolose.