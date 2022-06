Incidente questa mattina in Fi-Pi-Li, tra Montopoli Val 'dArno e Pontedera, in direzione Pisa. Da quanto appreso è avvenuto un tamponamento intorno alle ore 10, poco dopo la galleria. Sul posto è intervenuta la polizia stradale. Ci sarebbero dei feriti, tra cui un 39enne, trasportato in codice giallo al 'Lotti' di Pontedera.