Torna 'Isola in festa con le risate della compagnia teatrale 'Pien di Beghe'

Torna “Isola in festa”, la fortunata rassegna di eventi che ha luogo nell’omonima frazione di San Miniato. E torna con le risate della compagnia teatrale “Pien di Beghe”, che sabato 2 luglio alle 21.30 metterà in scena “L’ammazzamariti”, tre atti brillantissimi in vernacolo empolese scritti e diretti da Massimo Valori.

La vicenda, che vedrà impegnati anche Claudio Caioli, Barbara Fattori, Francesco Gelli, Lorenzo Massoni, Valentina Mugnaini, Cinzia Scardigli e Carla Stefanelli, racconta lo scompiglio che porta nella vita di un novello sposo non più giovane il sospetto che la moglie abbia ucciso il primo marito; non proprio un giallo né un thriller, ma un po’ dell’uno e dell’altro, in un crescendo di gag comiche e battute esilaranti.

Appuntamento quindi sabato 2 luglio alle 21.30 a “Isola in festa” al circolo ARCI di Isola (San Miniato) in piazza Turati con “L’ammazzamariti” di “Pien di Beghe”. Vi aspettiamo!