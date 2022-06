Weekend di campionati italiani allieve su pista a Milano per la Toscana Atletica Empoli: i risultati

Fine settimana di campionati italiani allieve su pista a Milano per la Toscana Atletica Empoli, da Venerdì 17 a Domenica 19 Giugno, con ben 5 atlete della società empolese impegnate nelle gare individuali, più la staffetta 4x400.

Da evidenziare come le ragazze della Toscana Atletica Empoli partecipanti fossero quasi tutte al primo anno di categoria.

I risultati raggiunti sono stati tutti soddisfacenti. Le atlete hanno tutte ben figurato, ottenendo alcuni primati personali e buoni piazzamenti nonostante il caldo opprimente di Milano.

Andiamo nel dettaglio dei risultati: ottimo quarto posto per Giulia Bernini nei 2000 siepi con 7.09.01. Grande risultato anche l’ottavo posto nell’eptathlon di Ginevra Drovandi, che ottiene il suo miglior punteggio personale con 4.411 punti.

Decimo posto sempre per Giulia Bernini, nei 1500 siepi, dopo appena 48 ore dai 2000, con il tempo di 4.42.44, a pochi centesimi dal suo record personale. Dodicesimo posto per Selene Marzotti nel martello con la misura di 47.46. Ancora nei 2000 siepi, diciottesimo posto per Sara Perferi, che ha corso in 7.53.40, mentre negli 800, al ritorno dopo un infortunio abbastanza serio, arriva vicino al personale, correndo in 2.19.18 Veronica Brizzi;

Vicinissima al miglior tempo dell'anno anche la staffetta 4x400 corsa da Aurora Parigi, Emilia Mugnai, Carlotta Biancalani e Veronica Brizzi che con il tempo di 4.12.21 si è classificata al 26° posto.

Rimarcando il fatto che si trattava di atlete al primo anno per la quasi totalità, l’appuntamento è al prossimo anno quando, continuando ad allenarsi con impegno e costanza, le allieve della Toscana Atletica Empoli potranno puntare a qualche podio.