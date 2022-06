Francesca Reggiani in scena con 'Gatta Morta' alla Nuova Arena Pacini

Giovedì 30 giugno alle ore 21:30 alla Nuova Arena Pacini a Parco Corsini Francesca Reggiani è in scena con Gatta morta, uno spettacolo di cui è lei stessa autrice insieme a Valter Lupo, Gianluca Giugliarelli e Linda Brunetta, una produzione Savà Produzioni Creative.

È un one-woman-show di 90 minuti sul costume, sull’attualità e sul cambiamento delle persone che nasce dal lungo periodo di isolamento che siamo stati costretti a vivere. Gatta morta parla alle donne e delle donne e affronta le tematiche delle pari opportunità fra maschi e femmine. Francesca Reggiani prende a pretesto la caratteristica principale della gatta morta, la capacità di manipolare gli altri, per raccontare le incongruenze del nostro tempo, l’incerto confine tra vero e falso, sentimenti e risentimenti, buoni visi e cattivi giochi.

Tra brucianti monologhi e ciniche riflessioni, ecco sfilare nuovi personaggi come Ilaria Capua, perché senza virologi oggi non c’è show, Concita De Gregorio in quota al giornalismo, Vittorino Andreoli, psichiatra che ci aiuterà a capire i tempi che viviamo. Accanto a loro, star del circo mediatico e seducenti ministri della provvidenza.

Un’abile fotografia dell’oggi scattata per ritrovarsi con un sorriso, o meglio, una fragorosa risata. Alla faccia delle gatte morte, che non se ne abbiano a male.

Info e prenotazioni

353 4104119 | 0571 540870

www.nuovoteatropacini.it - www.teatrinodeifondi.it

info@nuovoteatropacini.it - info@teatrinodeifondi.it

Fonte: Teatrino dei fondi