Gioco del Ponte, Tramontana fa il bis e conquista il Ponte di Mezzo

Come nel 2019, Tramontana batte Mezzogiorno quattro a due e porta sulla sponda boreale il Palio dell’edizione 2023 s.p. del Gioco del Ponte.

La sfida tra le parti si era mantenuta in pareggio fino al quarto combattimento, ma al quinto combattimento, con Tramontana che schierava San Michele, la parte di Mezzogiorno mandava sul Ponte di Mezzo soltanto la bandiera di Sant’Antonio, decretando la vittoria a tavolino per San Michele. Poi, all’ultima sfida ai Mattaccini ci sono voluti poco più di sette minuti per avere la meglio sui Delfini e far capitolare la bandierina biancorossa e far esplodere la festa a Tramontana.

Di seguito la cronaca dei combattimenti, con i risultati parziali:

H 22.12 Primo combattimento. La Parte di Tramontana schiera San Francesco. La Parte di Mezzogiorno risponde con Sam Marco. VINCE San Marco (15'49'') [MEZZOGIORNO 1 – TRAMONTANA 0].

H. 22.43 Secondo combattimento. La Parte di Mezzogiorno manda sul Ponte I Leoni. La Parte di Tramontana risponde con I Satiri. VINCONO I SATIRI (2'30''). [TRAMONTANA 1 - MEZZOGIORNO 1]

H. 22.57 Terzo combattimento. La Parte di Tramontana sceglie Calci. La Parte di Mezzogiorno risponde con San Martino. VINCE SAN MARTINO (5’21'') [TRAMONTANA 1 - MEZZOGIORNO 2]

H. 23.19 Quarto combattimento. La Parte di Mezzogiorno schiera I Dragoni. La Parte di Tramontana risponde con Santa Maria. VINCE SANTA MARIA (12'16'') [TRAMONTANA 2 - MEZZOGIORNO 2]

H. 23.42 Quinto combattimento. La Parte di Tramontana sceglie San Michele. La Parte di Mezzogiorno manda solo la bandiera di Sant’Antonio. VINCE SAN MICHELE () [TRAMONTANA 3 - MEZZOGIORNO 2]

H 23.50 Sesto combattimento. La Parte di Tramontana schiera Mattaccini. La Parte di Mezzogiorno risponde con Delfini. VINCE MATTACCINI (7'23''). [TRAMONTANA 4 - MEZZOGIORNO 2].

Tramontana torna a conquistare il Ponte di Mezzo.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa