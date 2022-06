Incendio in un ex concessionario di Pontedera lungo la Tosco Romagnola questa notte. Un fumo scuro è giunto dall'area di Arnera, zona centro. Sul posto i vigili del fuoco. La situazione in breve tempo si è normalizzata, nonostante l'acre odore che è giunto in città. Si potrebbe ipotizzare un atto vandalico dato che l'area è abbandonata da tempo.