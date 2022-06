Nel pomeriggio di ieri un uomo è deceduto dopo essere stato colto da un malore mentre nuotava in mare a Viareggio. L'uomo, un ex medico 81enne del posto, si sarebbe sentito male in acqua.

Soccorso nell'immediato dai bagnini degli stabilimenti balneari sul posto sono intervenute un'ambulanza, l'automedica e la capitaneria di porto. L'81enne, trasferito in arresto cardiaco d'urgenza all'ospedale Versilia, non ce l'ha fatta.