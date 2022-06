Tragedia nelle acque tra l'Isola del Giglio e Giannutri. Un sub di 67 anni è deceduto dopo aver accusato un malore durante un'immersione. Intorno alle 13.30 di oggi è scattato l'allarme alla Capitaneria di Porto Santo Stefano. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 con la Misericordia di Porto Santo Stefano e l'elisoccorso Pegaso. Purtroppo per il 67enne non c'è stato nulla da fare.