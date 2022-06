Palio di Siena, tra gli 86 cavalli delle prove anche un 'già visto' a Fucecchio

Sono 86 i cavalli ammessi alle prove regolamentate per il Palio del prossimo di 2 luglio che si terranno il 27 e 28 giugno. Tra gli 86 troviamo anche un già visto al Palio di Fucecchio: Zaminde, in corsa per Borgonovo e che ha raggiunto anche la batteria finale.

CAVALLO – PROPRIETARIO

ABBASANTESA – Nicola Dessì

ANDA E BOLA – Lodovico Sanna

ANGELO ROSSO – Nicolò Farnetani

ANI' DE MARCHESANA – Brando Mariotti Bonucci

ANTELIOS – Paolo Bossini

ANTINE DAY – Mattia Chiavassa

ARAMIS KING – Alessio Giannini

ARDAVLI – Paolo Giachetti

ARES ELCE – Fabrizio Macucci

ARESTETULESU – Mark Harris Getty

ARRAJULIDA – Enrico Bruschelli

ARREBOCADA – Sebastiano Vigilante

ASFODELO FRESH – Enrico Bruschelli

ASTORIUX – Marcello Roti

AURUS – Mark Harris Getty

BAABY DOLL AA – Daniela Nicolodi

BALZANA – Augusto Posta

BENITO AA – Denise Cei

BENITO BAIO AA – Lorenzo Pellegrini Quarantotti

BIRIDI AA – Alessandra Paparozzi

BOLINA DA CLODIA AA – Giulia Stobbione

BOMBOLO AA – Vittorio Vannini

BRYAN DE MARCHESANA AA – Federica Regnani

CAPRIOLO DE BONORVA AA – Pasqualino Mula

CARISMATICA AA – Lorenzo Maria Vincenti

CARONTES AA – Giovanni Fattorini

CASSIOX AA – Alessandro Neri

CAVEAU AA – Filippo Toti

CHEREMULE AA – Andrea Sanna

CHIOSA VINCE AA – Maurizio Carboni

CIRCE DA CLODIA – Jonatan Bartoletti

COCA AA – Salvatore Nieddu

COMPILATION AA – Guido Ferrini

CORALLO SARDO AA – Nicolò De Matteis

COSSITA AA – Carlo Sanna

CRIPTHA AA – Antonino Vallone

CUPIDO NIGHT AA – Mauro Bisconti

DIONISO DA CLODIA – Vittorio Vannini

ESPOIR DE BRUME – Elia Giannetti

LAURETTA MIA – Camilla Marzi

REO CONFESSO – Antonino Vallone

RIO MANIGOS – Maurizio Carboni

SCHIETTA – Anna Maoddi

SEMPREAVANTI AA – Mark Harris Getty

SYMPOSYUM – Massimo Columbu

TAKATURSA – Rachele Rosso

TESEO DA CLODIA – Luca Francesconi

TIEPOLO – Alessandro Favilli

TOUT BEAU – Tommaso Furielli

TRISTEZZA – Enzo Tansini

UN'ALTRA TE – Massimo Martelli

UNA PER TUTTI – Massimo Milani

UNAMORE – Stefano Vanni

UNGARO DE BONORVA – Harry Arthur Louis Westerman

UNICO OZIERESE – Massimo Martelli

UNNIGHY – Mark Harris Getty

URAGANO ROSSO – Valter Pusceddu

URIAN – Massimo Columbu

URMIA – Mario Savelli

VALLEROZZI – Mario Fracassi

VANKOOK – Giosuè Carboni

VENTO FRESCO – Tomaso Fenu

VERANU – Federico Arri

VIEMMIDIETRO – Massimo Milani

VINO SANTO – Vittorio Vannini

VIOLENTA DA CLODIA – Theodore William Thomas Westerman

VISO D'ANGELO – Niccolò Bianchi

VITZICHESU – Lorenzo Pasquinuzzi

VOLCAN DE BONORVA – Donatella Meucci

VOLPINO – Mark Harris Getty

ZAMINDE – Renato Gigliotti

ZENIATA – Gavino Carboni

ZENIOS – Laura Benocci

ZENIS – Elvira Valenti

ZENTILE – Mark Harris Getty

ZENTILES – Dario Colagé

ZETANNA – Luca Boldrini

ZEURI – Vittorio Vannini

ZEUS ZENO – Romina Miseria

ZILLA – Federico Guglielmi

ZINZULA SEDILESA – Vittorio Vannini

ZIO FRAC – Enrico Bruschelli

ZIO ROSAS – Mark Harris Getty

ZIRRA – Mirian Dui

ZUCARELLO – Federico Fabbri

ZURIGO – Donatella Meucci

Fonte: Comune di Siena - Ufficio stampa