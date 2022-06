Raduno Anps, a Pontedera giornata finale con il Capo della Polizia Lamberto Giannini

Alle ore 11 di oggi, 26 giugno, presso lo stadio comunale "Ettore Mannucci" di Pontedera, alla presenza del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Prefetto Lamberto Giannini e delle autorità locali, in occasione dell’VIII raduno nazionale dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato, si è tenuta la sfilata della Banda Musicale con la Bandiera della Polizia di Stato, dei Commissari della Scuola Superiore di Polizia di Roma e degli Agenti della Scuola di Polizia di Spoleto, degli atleti del Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro e delle sezioni provinciali dell’ANPS, intervenute da tutto il territorio nazionale.

Hanno sfilato anche i "poliziotti ad honorem": Giulio Ravetti in arte Mogol, l’infermiera di Bergamo Enza Anemolo, Don Antonio Coluccia e Valerio Catoia. Questo speciale titolo concesso dal Capo della Polizia, è stato istituito in collaborazione con l’ANPS per premiare personalità della società civile che con il loro esempio di vita hanno incarnato i valori di legalità della Polizia di Stato e con il loro operato sono state vicine alle persone più fragili. Durante la cerimonia l’importante riconoscimento è stato attribuito al giornalista e conduttore televisivo Massimiliano Ossini per l’anno 2022.

I poliziotti del Reparto Volo e del Nucleo Operativo Centrale di Sicurezza, hanno concluso l’evento con una esercitazione all’interno dello Stadio.

Parole di stima e di riconoscenza nei confronti dell’associazione dal Capo della Polizia Giannini: "Giorno per giorno i suoi iscritti rinnovano l’impegno a mantenere viva la memoria e a trasferire alle nuove generazioni la conoscenza, la dedizione e l’attaccamento al servizio che hanno tutti gli appartenenti alle Forze di Polizia. È un legame, quello dei poliziotti con la propria Amministrazione, che non si interrompe ma dura tutta una vita ed è contagioso anche per le famiglie dei poliziotti che sentono di appartenere a questa magnifica e gloriosa Istituzione".

"L’impegno degli associati - ha continuato il Capo della Polizia - è orientato alla diffusione di un modello di società giusta, equa, a sostegno della fragilità e rispettosa delle diversità. Quando un’istituzione riesce a raccogliere energie e ad invogliare la partecipazione dei cittadini, è un’istituzione viva, sana, presente e in grado di essere un punto di riferimento per la comunità".

Massimiliano Ossini "poliziotto ad honorem"

All’ottavo Raduno nazionale dell’Anps, il conduttore e giornalista Massimiliano Ossini è stato insignito, dal Capo della Polizia -Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Lamberto Giannini, del prestigioso riconoscimento di "poliziotto ad honorem" per l’anno 2022.

Queste le motivazioni dell’ importante riconoscimento: "Per l’impegno e l’incondizionata disponibilità e vicinanza dimostrati verso i progetti e le iniziative volte a promuovere i principi di legalità e inclusione sociale e solidarietà, contribuendo a diffondere i modelli valoriali della Polizia di Stato".

Ossini, oltre alle indiscusse doti comunicative e culturali, si è distinto sul territorio nazionale, ed in particolare nella provincia di Ascoli Piceno, per il suo impegno e per la sua disponibilità ad abbracciare i progetti e le iniziative volte a favorire la diffusione dei valori di legalità, inclusione sociale e tutela ambientale affermati dalla Polizia di Stato. È inoltre socio dell’ Associazione Donatori e Volontari Personale della Polizia di Stato "Donatorinati" costituita per promuovere la donazione del sangue come atto di generosità e contributo indispensabile alla comunità e per rafforzare sempre più il concetto fondamentale di "chi dona il sangue dona la vita".

