A Vicopisano la seconda Firewise d'Italia

Sta per nascere a Vicopisano la seconda comunità antincendio, FireWise, della Toscana (e d'Italia), dopo quella di Villana a Calci, nell'area Via Crucis-Pereto. Nuovo sopralluogo dell'Assessora al Monte Pisano, Fabiola Franchi, con il responsabile AIB-Antincendio Boschivo della Regione per la nostra provincia, Francesco Drosera.

"Continua alacremente il lavoro degli operai forestali dell'Unione Montana Alta Valdicecina _ dice l'Assessora Franchi _ e a tale proposito vorrei ringraziare, per la competenza e la dedizione, il responsabile del cantiere di Pisa, Alessio Del Pecchia, Massimo Bacci, Renzo Sfingi e Luca Cagetti, oltre a Drosera, all'organizzazione AIB e alla Regione per tutto ciò che stanno facendo anche in questa occasione. Mi preme ringraziare, inoltre, le famiglie che risiedono in queste due zone, per la collaborazione e la sensibilità dimostrate, vista l'importanza della FireWise per la prevenzione del rischio incendio e per evitare che, una volta innescato, si propaghi e raggiunga le case, ma resti al massimo radente e quindi facilmente estinguibile."

"Il lavoro degli operai forestali _ spiega Drosera _ si unisce agli interventi dei proprietari e dei residenti , al fine di diradare la loro parte di bosco e di ripulire il loro terreno, togliendo tutto ciò che, intorno e sopra alle abitazioni, possa alimentare eventuali fiamme. Intorno alla Via Crucis è stata ripulita, dagli operai, una fascia di circa 30 metri che cinge tutta l'area, a ferro di cavallo, eliminando il sottobosco e parte dei fusti più piccoli. Si è, inoltre, resa disponibile una cittadina, sebbene non residente, ma proprietaria di una oliveta a ridosso, di tenerla completamente pulita."

"Per quanto riguarda Pereto _ continua Drosera _ lo schema è quasi analogo per operai e proprietari e residenti: la realizzazione di una fascia a valle di circa 40 metri, in questo caso, perché c'è un rischio potenzialmente alto ovvero può innescarsi un fuoco molto intenso, e la pulizia e il diradamento di cui ho parlato prima."

L'iter per la costituzione della comunità antincendio di Vicopisano ha previsto una scrittura privata, firmata dai proprietari e dall'Unione Montana Alta Valdicecina, per consentire il suo intervento e la sua manutenzione, da una parte, e per far sì che i proprietari rendano costantemente efficaci gli spazi difensivi delle case, dall'altra. Il Comune di Vicopisano, da parte sua, ha sottoscritto inizialmente una convenzione con ANCI e l'Unione Montana per la realizzazione della FireWise e i lavori sono stati finanziati con il progetto semplice transfrontaliero Italia-Francia Inter Med. Al termine, molto prossimo, l'Amministrazione approverà formalmente la FireWise, con una determina comunale, che sarà recepita da un decreto della Regione che la riconoscerà ufficialmente come comunità antincendio.

"La scelta dell'area di Via Crucis-Pereto _ interviene l'Assessora Franchi _ è stata fatta dopo attenta analisi e molti studi con Drosera, l'organizzazione AIB regionale, e il responsabile dell'Ufficio Ambiente e Protezione Civile del Comune, nonché direttore delle operazioni AIB, Enrico Bernardini. Qui, infatti, oltre ad abitazioni attaccate al bosco, quindi esposte, c'è un promontorio che si protende verso l'abitato di Vicopisano, con un rischio alto che sarà così notevolmente ridotto congiuntamente alla fascia di protezione dell'abitato prevista dal piano specifico di prevenzione dell'Anticendio Boschivo regionale."

La parte più grossa del legname esboscato sarà portato via a soma di muli, le ramaglie saranno, invece, raccolte in strisce ordinate e lasciate a marcire nel bosco.

Fonte: Comune di Vicopisano - Ufficio stampa