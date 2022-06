Ai musei campus estivo su Empoli in fumetto

Sono ancora aperte le iscrizioni per partecipare alla tappa di settembre dei Campus Estivi 2022 Musei di Empoli. C'è tempo fino al 31 agosto 2022 per prenotare il proprio posto all'iniziativa rivolta a bambine e bambini dai 6 agli 11 anni di età.

"Wow! Empoli in fumetto" si svolgerà dal 5 al 9 settembre 2022, concludendo di fatto il cartellone di proposte per l'estate firmate Empoli Mu6ei. Al centro dell'iniziativa, la stesura di uno speciale fumetto frutto di un viaggio nel patrimonio culturale empolese. Un'esperienza alla scoperta di luoghi, personaggi e avvenimenti, attraverso i musei e la città intera, fra storie da ascoltare e da vivere, fra divertimento e cultura.

Il Campus estivo si svolgerà dalle 8.30 alle 13, con ritrovo al Museo del Vetro in via Ridolfi, 70. Il costo di partecipazione settimanale è di 50 euro a bambino, con sconto 10 per cento per i soci Unicoop Firenze.

Per partecipare, la prenotazione è obbligatoria entro il 31 agosto 2022, chiamando lo 0571.76714 o scrivendo a empolimusei@comune.empoli.fi.it.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa