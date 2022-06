Al Carme di Pistoia 40 ricercatori da tutta italia a lezione di matematica

L’anno scolastico è ormai concluso, ma Carme, il Centro di ricerca avanzato per l’apprendimento della matematica, che ha sede ad Uniser in via Pertini a Pistoia, prosegue nella sua attività.

Inizia infatti oggi, con il benvenuto ai partecipanti, la VI Scuola estiva di Dottorato organizzata dall’Associazione Italiana di Ricerca in Didattica della Matematica (AIRDM - https://www.airdm.org) che per quattro giorni, dal 27 al 30 giugno 2022, riunisce circa 40 dottorandi e giovani ricercatori da tutta Italia.

Il programma prevede momenti plenari, seminariali e di workshop coordinati da due esperti di fama internazionale e di lunga esperienza nella formazione dei ricercatori in Didattica della Matematica: la professoressa Barbara Jaworski dell’inglese Loughborough University e il professor Paolo Boero, già docente dell’Università di Genova.

Le attività promosse durante la Scuola estiva hanno un carattere altamente professionalizzante e i partecipanti vengono guidati a riflettere sugli aspetti teorici e metodologici della ricerca. Uno specifico focus viene dedicato alle problematiche relative alla progettazione didattica.

