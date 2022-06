Il Grande Romanzo Toscano: intervista a Alessandro Ceccherini, autore de 'Il Mostro'

Da poco è uscito in libreria per nottetempo il romanzo 'Il Mostro', esordio dello scrittore certaldese Alessandro Ceccherini. Il libro si dipana in un arco temporale tra il 1935 e il 2022 e racconta la vicenda del Mostro di Firenze, un caso di cronaca conosciuto in tutto il mondo e ancora irrisolto.

Passa da qui il ciclo delle interviste di gonews.it: stavolta è proprio Ceccherini a presentare il suo romanzo ai microfoni di Gianmarco Lotti e a parlarci di letteratura, cinema, scrittura e molto altro ancora.

'Il Mostro' è un Grande Romanzo Toscano al cui interno si trova la storia della Toscana, o meglio, la storia d'Italia. L'intervista integrale è qua sotto, buona visione.