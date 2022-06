Aou Senese, Leone d'Oro al professor Michele Maio

Assegnato il Leone d’Oro per meriti scientifici al professor Michele Maio, direttore del Dipartimento Oncologico e del Centro di Immunoncologia dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese. Il prestigioso premio è stato conferito a Venezia, dall’Associazione Accademia Leone d’Oro e, insieme al professor Maio, sono stati premiati altri illustri personaggi tra cui, per meriti sportivi, il calciatore Ciro Immobile; per meriti artistici, il musicista Tullio De Piscopo; per il giornalismo, il direttore della Gazzetta dello Sport, Stefano Barigelli. «Condivido il premio con tutta l’équipe del Centro di Immunoncologia perché si tratta di un riconoscimento importante per l’impegno profuso da tutti noi in questi anni nelle attività di ricerca, soprattutto nel campo dell’immunoncologia e dell’epigenetica, e dell’assistenza», ha commentato il professor Michele Maio.

Fonte: AOU Senese - Ufficio stampa