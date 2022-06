Applausi in Piazza dei Miracoli sulle note della Banda della Polizia di Stato

Nell’ ambito delle manifestazioni del "Giugno pisano" il comune e la questura di Pisa hanno organizzato un concerto della prestigiosa Banda della Polizia di Stato, nella suggestiva cornice di piazza dei Miracoli, con inizio alle ore 21 di ieri sera. L’ evento, aperto a tutta la cittadinanza, ha inteso testimoniare il forte legame tra la Polizia di Stato e la città, nel solco del claim "Insieme, tra la gente" e ha allietato centinaia di cittadini e di turisti, che hanno applaudito a piene mani e a più riprese l'esibizione dell’ orchestra.

Il programma ha contemplato il "Nabucco" di Giuseppe Verdi, la celebre "Granada" di Augustin Lara, cantata dal tenore Aldo Caputo applauditissimo dal pubblico, un medley di canzoni classiche napoletane e di composizioni di Ennio Morricone, a chiudere la suggestiva Marcia Trionfale dall "Aida" sempre di Giuseppe Verdi; tutti in piedi infine a cantare assieme al tenore Aldo Caputo il Canto degli Italiani, che ha suggellato nella splendida cornice di piazza dei Miracoli patrimonio Unesco, uno dei luoghi più iconici del pianeta, una straordinaria serata per la città di Pisa. L’ elevato gradimento per l’ incomparabile regalo fatto dalla Polizia di Stato alla città è stato testimoniato dai lunghi minuti di applausi tributati al maestro Maurizio Billi e agli orchestrali, così come dagli apprezzamenti giunti dalle Autorità e dai tanti cittadini presenti all'evento.

Fonte: Questura di Pisa