Attira donne sole e le mostra video porno sul cellulare, denunciato

Chiede delle informazioni in merito a una palestra o a dove poter fare arti marziali a delle donne, le mostra lo smartphone e sul dispositivo viene trasmesso un filmato porno. Ben 7 episodi sono stati documentati dai carabinieri di San Giovanni Valdarno per un 30enne denunciato per molestie a sfondo sessuale.

A metà giugno l'ultimo avvenuto in ordine di tempo. Erano le 8 del mattino, alla centrale operativa giunge una telefonata da una donna che era stata approcciata con il metodo sopra descritto in piazza Garibaldi a Montevarchi. Il giovane è stato ricercato ma le ricerche si sono concluse in un nulla di fatto. Ricostruendo da altri eventi segnalati ne sono stati ricostruiti 7, tutti con lo stesso modus operandi.

Nell'arco di alcune settimane i carabinieri del Norm di San Giovanni Valdarno hanno ricostruito gli eventi e dato un'identità al giovane valdarnese. In un caso si è reso responsabile anche di minaccia, sempre verso donne sole in zone come parchi cittadini, vie del centro o centri commerciali.