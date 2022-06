Cade in acqua con la bici, uomo trovato morto in Darsena a Viareggio

Ricerche in corso in Darsena a Viareggio per una persona caduta in acqua mentre si trovava in bici.

Sul posto, presso la banchina Codecasa, stanno intervenendo i vigili del fuoco del distaccamento di Viareggio, il presidio acquatico del corpo, la Capitaneria di porto ed è in arrivo il nucleo sommozzatori del comando dei vigili del fuoco di Livorno.

Trovata senza vita la persona caduta in acqua

Esito purtroppo tragico delle ricerche. Intorno alle 14.30 è stata ritrovata senza vita la persona caduta in mare insieme alla sua bicicletta, nelle acque del porto di Viareggio. Si tratterebbe di un uomo, apparentemente sui 50 anni. A ritrovare e recuperare il corpo, per il quale il medico del 118 ha constatato il decesso, i sommozzatori e la Capitaneria di porto nell'area della banchina Udina e del piazzale Tristino.