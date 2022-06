Canottieri Limite da medaglia d'oro ai campionati italiani di Terni

Lo scorso fine settimana sulle acque del lago di Piediluco in provincia di Terni si sono disputati i campionati italiani per le categorie Under 23 e Under 17. Alle competizioni hanno preso parte circa 1000 atleti e 110 società, la Canottieri Limite ASD MAC Autoadesivi – Paci Paolo Siderurgica si è presentata con quattro imbarcazioni. Sul singolo under 17 Valentino Francalacci vince la batteria andando diretto in semifinale dove chiude in settima posizione non sufficiente per accedere alla finale. Finale diretta per il quattro senza pesi leggeri under 23 di Ernesto Rabatti, Dario Biondi, Samuele Gori e Edoardo Del Rosso che si deve accontentare del quarto posto finale.

È la volta del quattro con di Leonardo Sostegni, Tommaso Laganà, Elia Ceccanti, Edoardo De Vito e il timoniere Lorenzo Scaffi. Dopo aver vinto la batteria si presentano in finale come favoriti, e infatti dopo una partenza composta i cinque limitesi mettono la prua avanti e non la cedono a nessuno giungendo primi sul traguardo staccando gli avversari di 6 secondi, medaglia d’oro e titolo italiano per loro.

Sul quattro senza under 17 si ripetono Sostegni, Laganà, Ceccanti e De Vito, vincono la batteria e mettono in chiaro le loro intenzioni di voler vincere. In finale non tradiscono le aspettative, dopo una buona partenza si mettono insieme al gruppo di testa guidato dai canottieri Armida seguiti dal gruppo sportivo fiamme gialle. A metà gara la barca Limitese inizia la sua progressione prendendo la testa agli ultimi cinquecento metri, da qui non c’è più niente da fare per gli avversari che cercano di attaccare, l’imbarcazione a vincere è quella Limitese.

Due titoli nazionali importanti per la Canottieri Limite ASD MAC Autoadesivi – Paci Paolo Siderurgica, risultato non casuale ma creato giorno dopo giorno, frutto del lavoro svolto da atleti tecnici e sponsor.

Fonte: Canottieri Limite