Confesercenti Scandicci aderisce al 5x1000 di Ora Con Noi

Da sempre attenta alle fasce più fragili della propria comunità e alle realtà della società civile locale attive in loro tutela, Confesercenti Scandicci, in occasione della presentazione del modello 730 per il 2022, ha stretto una partnership con prospettiva pluriennale con Fondazione Ora Con Noi mettendo a disposizione la propria rete a supporto della loro campagna 5x1000.

Fondazione Ora Con Noi è una organizzazione non profit di Scandicci, ma operativa anche su Firenze, che si prende cura di disabili intellettivi e/o fisici accompagnandoli gradualmente in un percorso di accrescimento del proprio grado di autonomia ed inserendoli in case-famiglia o residenze che ne garantiscano il benessere quando il proprio nucleo familiare verrà a mancare.

Confesercenti Scandicci, conoscendone l’affidabilità, l’efficacia e la trasparenza, ha quindi deciso di scendere in campo al suo fianco mettendo a disposizione i propri mezzi per far conoscere le attività della Fondazione e per supportarne la sua campagna 5x1000, un canale di raccolta fondi di primaria importanza per gli enti del terzo settore, proponendo alla propria utenza di indicare nella sezione dedicata della sua dichiarazione dei redditi il codice fiscale 94253100484.

“Si tratta di un piccolo gesto, che vuol manifestare l’attenzione della nostra Associazione nei confronti di una realtà significativa del territorio. – ha affermato Daniele Spinelli Presidente Confesercenti Scandicci - Per questo abbiamo deciso di sostenere la Campagna 5x1000 della Fondazione Ora Con Noi.”

Anche il Centro Commerciale Naturale Città Futura Scandicci aderisce alla campagna e il Presidente Vittoriano Farsetti sottolinea l’importanza di sostenere questa iniziativa che vede l’adesione delle attività commerciali che daranno una ulteriore visibilità verso i cittadini e clienti.

Il supporto fornito si concretizza in un approccio multicanale e di ampio respiro. All’interno delle sedi Confesercenti di Scandicci e Campi Bisenzio è stato infatti collocato un kit informativo sulle attività di Fondazione Ora Con Noi in ciascuna postazione e la loro immagine di campagna è presente all’interno delle cartelline realizzate per la consegna della documentazione fiscale.

L’iniziativa è inoltre stata diffusa per mezzo di una newsletter ai propri consociati proponendo di aderirvi collocando a loro volta un kit informativo all’interno del proprio esercizio.

Infine Confesercenti Scandicci ha dato la propria piena disponibilità ad ospitare un desk dell’organizzazione durante gli eventi organizzati.

Chi desiderasse avere maggiori informazioni sulle attività della Fondazione, sull’iniziativa o fosse disponibile a collocare un kit informativo all’interno del proprio esercizio può contattare il numero 3428306145 o scrivere a donatori@oraconnoi.it.

Fonte: Ufficio Stampa