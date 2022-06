Libri per l'estate: 5 novità letterarie toscane consigliatissime

Leggere fa sempre bene. D'estate, magari mentre si è in ferie, è ancora meglio. Come ogni estate che si rispetti anche gonews.it ha deciso di dare qualche consiglio a lettori e lettrici, proponendo una serie di titoli che hanno a che fare con la Toscana. Stavolta però abbiamo voluto strafare...

Non si parla solo di libri toscani, i volumi presi in considerazione sono tutti nuovi, usciti nei primi mesi del 2022. Ecco quindi cinque novità letterarie dal Granducato che potete portarvi sotto l'ombrellone o in montagna o anche comodamente sulla sedia in terrazza.

Alessandro Ceccherini - Il mostro

Chi è stato il Mostro di Firenze? O forse è meglio parlare di mostri al plurale? Per nottetempo il certaldese Ceccherini scrive il Grande Romanzo Toscano che spazia dai compagni di merende al Forteto a Licio Gelli, coprendo un arco temporale di quasi cento anni. Tanta realtà si mischia con parti inventate (ma verosimili, forse) e dà un quadro perfetto e coinvolgente di una delle vicende più incredibili della storia recente.

Alba Donati - La libreria sulla collina

A Lucignana, nel comune di Coreglia Antelminelli, da qualche anno trova spazio una libreria che sembra uscita da una fiaba. L'ha creata la poetessa fiorentina Alba Donati, che per Einaudi ha scritto un gran bel libro su uno dei luoghi culturali più incantevoli della nostra regione. Cosa l'ha spinta a andare fin lassù e a fare una cosa così controcorrente? Come ha reagito al tremendo incendio avvenuto poco dopo l'apertura? Cosa significa tornare sulle proprie origini? Donati spiega tutto con perizia e dolcezza.

Simone Innocenti - L'anno capovolto

A distanza di tre anni da Vani d'Ombra, il giornalista montelupino Simone Innocenti torna alla forma romanzo con un nuovo libro edito da Atlantide. Amici e amiche di vecchia data si trovano a passare il Capodanno in una sfarzosa villa in Toscana: lì emergono diverse storie, ricche di sentimenti e, perché no, di colpi di scena. Con uno stile meraviglioso, Innocenti dà vita a un microcosmo che ha punte di amarezza e ironia incredibili e a tratti è perturbante quasi come L'angelo sterminatore di Buñuel.

Daniele Pasquini - Un naufragio

Una giovane coppia toscana si è appena sposata e va in viaggio di nozze alle Seychelles. La situazione non è delle migliori e i litigi in vacanza sono all'ordine del giorno. Poi si mette di mezzo un aeroplano, che li fa naufragare su un'isola deserta. A metà tra la commedia all'italiana e il romanzo d'avventura, il fiorentino Daniele Pasquini tira fuori una storia straordinaria - edita da Sem. C'è dentro il naufragio di una coppia, ma anche il quadro di una generazione particolare, quella dei trentenni. Da leggere, ma non in aereo.

Carlotta Vagnoli - Memoria delle mie puttane allegre

C'è una piccola Macondo in Toscana, ma a differenza di quella di Garcia Marquez ha il mare. Non c'è nessun Buendia, le protagoniste stavolta sono le donne della vita di Carlotta Vagnoli. Scrittrice e influencer fiorentina, è cresciuta a Marina di Castagneto Carducci e il ritratto della cittadina costiera - ma anche e soprattutto della sua gente - è al centro di questa sorta di saggio-memoir edito da Marsilio. Un libro attualissimo, una scrittura limpida ma tagliente.