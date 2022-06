Da Empoli alla Bulgaria come ballerino professionista dopo 5 anni alla Scala

I sogni di Lorenzo Poggianti, empolese di 18 anni residente a Vinci, continuano.

Cinque anni fa era riuscito ad entrare all'Accademia Teatro alla Scala. Lo scorso 11 giugno 2022 si era diplomato come ballerino professionista.

Il suo grande traguardo è stato completato anche da due contratti di lavoro a Plisen in Repubblica Ceca e a Varna in Bulgaria. Lorenzo ha deciso di accettare il lavoro in Bulgaria.

Lorenzo ha iniziato iI suoi primi passi di danza nel 2009 presso la scuola di danza Zephyr di Sovigliana, con Michela Masi come direttrice. L'insegnante che ha seguito Lorenzo durante il suo percorso alla Zephyr è stato Janusz Pietrzak che purtroppo è venuto a mancare lo scorso anno.

Janusz sarebbe stato molto orgoglioso. E Lorenzo ricorda il suo maestro ancora con tanto affetto e lo ringrazia per quello che ha fatto per lui.