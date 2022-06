Sarteano riparte: nomi e deleghe del Landi-ter

Flavia Rossi, 50 anni, insegnante, e candidata più votata alle comunali dello scorso 12 giugno con 96 preferenze, è la Vicesindaca del Comune di Sarteano. A lei, a completamento della Giunta, si aggiungono Francesca Tosti, Lucia Mancini, risultate la seconda e la terza più votate e, Assessore esterno, e già coordinatore a livello interprovinciale delle Aree Omogenee per i Rifiuti, Paolo Bucelli.

“Il voto dei cittadini ha parlato chiaro - ha commentato il Sindaco Francesco Landi durante il Consiglio comunale di insediamento che si è svolto ieri sera (27 giugno) in piazza XXIV Giugno - promuovendo a pieni voti la Giunta uscente, sostenendo con forza le candidate di genere femminile e determinando l’elezione in Consiglio comunale di tutti e tre gli under 30 partecipanti alla tornata elettorale. Segnali che ci riempiono d’orgoglio per il lavoro fatto, che ci fanno da stimolo per dare ancora di più e che abbiamo voluto cogliere e valorizzare con la riconferma in Giunta dei quattro Assessori uscenti, nominando Vicesindaca Flavia Rossi e conferendo il delicato ruolo di Capogruppo del ‘Centrisinistra per Sarteano’, raccordo fra Consiglio e Giunta, ad Antonella Garosi, 28 anni e determinazione da vendere”.

Alla Vicesindaca Flavia Rossi sono state attribuite le deleghe di Cultura, Turismo, Commercio e Memoria. A Francesca Tosti lo Sport, la Giostra del Saracino, la Viabilità e i Trasporti. L’Istruzione, le Politiche Giovanili e le Pari Opportunità vanno a Lucia Mancini. A Paolo Bucelli Ambiente, Efficientamento energetico e transizione ecologica, Decoro urbano e Società Partecipate. Rimangono al Sindaco, Francesco Landi, Bilancio e personale, Sociale, Urbanistica e Edilizia privata, Opere pubbliche, Polizia Municipale e Comunicazione istituzionale.

Compiti, seppur non formalizzati, anche per tutti i Consiglieri di maggioranza che supporteranno la Giunta nelle varie deleghe: Marialuce Ferretti su Turismo e Impresa, Antonella Garosi sul Sociale, Mattia Salvadori su Sport e Giostra del Saracino, Mario Marrocchi su Centro Storico e Partecipazione e Vittoria Tramonti su Associazionismo, Cultura e Politiche Giovanili.

Nominati durante la serata anche i componenti della Commissione Elettorale: Sindaco, insieme a Marialuce Ferretti e Mattia Salvadori per la maggioranza, e Elena Favetti per il Gruppo Consiliare ‘Sarteano Civica’ del quale è anche la Capogruppo. Composta, inoltre, la Commissione dei Giudici Popolari che vedrà Mario Marrocchi e Elena Favetti affiancare il Sindaco.

In Consiglio dell’Unione dei Comuni della Valdichiana Senese, Sarteano sarà rappresentata da Marialuce Ferretti per il ‘Centrosinistra per Sarteano’ e da Elena Favetti per ‘Sarteano Civica’ che andranno ad aggiungersi al Sindaco, presente di diritto nel Consiglio e nella Giunta dell’ente.

“In mezzo alla gente - ha concluso la seduta Francesco Landi - in una piazza colma di cittadini interessati all’insediamento del Consiglio comunale e ai tavoli apparecchiati dei ristoranti, pub ed osterie, si è svolto il primo atto di un mandato elettorale che avrà l’onere di guidare Sarteano fuori dai difficilissimi momenti legati all’emergenza sanitaria e, adesso, alla crisi economica determinata dal caro energie e caro materiali. La partecipazione popolare, come quella di stasera, sarà un ingrediente fondamentale per la riuscita di questa ‘nuova avventura’, insieme all’unione di intenti, alla disponibilità al dialogo e alla collaborazione che mi ha fatto piacere sentire nelle parole delle due Capogruppo, Antonella Garosi e Elena Favetti, pronunciate stasera di fronte alla nostra comunità. Adesso non rimane che augurare buon lavoro a tutti noi”.