A Empoli si esce per le sere di luglio: musica e spettacoli in centro e frazioni

Dal Torrione di Santa Brigida alle frazioni di Pagnana e Monterappoli, dalla musica classica al jazz fino alle commedie teatrali: un luglio empolese denso di eventi quello presentato oggi in conferenza stampa a Empoli. Presenti Giulia Terreni, assessore alla cultura del Comune di Empoli, Lorenzo Ancillotti, direttore Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni, Renzo Boldrini, direttore artistico di Giallo Mare Minimal Teatro, Filippo D'Urz, presidente Empoli Jazz, Irene Quercioli della Libreria Rinascita e Sandro Tani, direttore artistico del Cam.

Si chiama Stasera Esco la rassegna nel giardino del Torrione di Santa Brigida e tra i nomi di punta mostra Ginevra di Marco e Gaia Nanni (6 luglio), Lella Coata (12 luglio), Lodo Guenzi (20 luglio). Suoneranno gli allievi del Cam (4 luglio) e i cantanti della scuola di musica (7 luglio), mentre l'Empoli Summer Jazz Festival avrà luogo il 26 livlio e il 2 agosto. Al cartellone si aggiunge l'evento Cesvot con Paolo Hendel (11 luglio).

Non manca la musica classica e moderna. Il centro Busoni propone la Bohème di Puccini in piazza Farinata il 22 luglio, ma per introdurre questo appuntamento ci sarà l'omaggio a Pasolini (1 luglio), l'omaggio alla notte nel Chiostro della Propositura (5 luglio), un omaggio a Battiati di Mya Fracassini (13 luglio) e la soirèe Rossini (19 luglio), questi ultimi eventi al Chiostro degli Agostiniani.

La libreria Rinascita curerà due presentazioni di libri con Veronica Galletti (15 luglio) e Carlotta Vagnoli (19 luglio), sempre al Torrione.

Dalle frazioni si batte un colpo con 4 eventi. A Monterappoli si cammina 'sulle orme di Rodari' il 12 luglio, mentre Lorenzo Baglioni sarà in concerto il 28. Gli eventi saranno al Giardino del Torrino.

In piazza Arno a Pagnana spettacoli per famiglie e piccoli con Clown Giulivo Baloon Show (5 luglio) r L'incantesimo degli gnomi (13 luglio).

Giallo Mare porterà il teatro anche con performance in centro città.

A BREVE IL PROGRAMMA