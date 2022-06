Il 'Giugno della Battaglia', il finale della rassegna con il professor Franco Cardini

Si conclude la rassegna Il Giugno della Battaglia, a Montopoli in Val d'Arno.

Mercoledì 29 giugno, alle 21.15 nel salone mediceo del convento di San Romano, il professor Franco Cardini terrà una conferenza sul contesto storico in cui si è svolta la battaglia. Dopo i saluti del sindaco Giovanni Capecchi, del monsignor Andrea Migliavacca, vescovo di San Miniato e del Presidente della Fondazione Cassa di risparmio di San Miniato, Antonio Guicciardini Salini, il professor Cardini illustrerà al pubblico quello che era il momento storico di un combattimento reso celebre ed eterno dalle tre tavole di Paolo Uccello. A moderare la serata ci sarà il ricercatore in storia medievale dell'Università di Pisa Jacopo Paganelli.

Il ricordo dei 590 anni della Battaglia è stato il filo conduttore dei tanti eventi che si sono svolti a giugno a Montopoli. Un'occasione di promozione culturale del territorio attraverso la conoscenza della storia e dell'arte. Iniziative culturali ed enogastronomiche si sono alternate per celebrare la bellezza dell'arte. Un cartellone che il Comune ha realizzato insieme a Promo Cultura, il Sistema Museale, la Pro loco, il Ccn di San Romano, il Gruppo di studio e il Santuario di San Romano e che ha visto la presenza di studiosi come Ugo Barlozzetti e Nicola Di Filippo e di artisti come Anna Maria Ciampolini e Jean Francois Coadou. Una rassegna che ha portato a Montopoli il direttore delle Gallerie degli Uffizi, Eike Schmidt. Un modo per parlare della Battaglia senza richiami alla violenza ma sottolineando gli aspetti culturali e artistici dell’episodio.

Fonte: Comune di Montopoli in Val d'Arno - Ufficio stampa