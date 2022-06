Incendio questa mattina in un appartamento a Empoli. Il rogo, di piccole dimensioni, si sarebbe sviluppato all'interno di un'abitazione al primo piano, in via Salaiola. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Empoli.

Le fiamme sono state estinte e non risultano persone rimaste coinvolte. Sul posto anche la polizia municipale.