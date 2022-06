Incendio nei boschi di Greve in Chianti, agriturismi minacciati dalle fiamme

Un incendio sta interessando da questa mattina il bosco e la vegetazione in località Riseccoli, nel comune di Greve in Chianti. La Sala operativa regionale ha attivato immediatamente squadre a terra dell'Antincendio boschivo e inviato un elicottero regionale. Sul posto stanno intervenendo anche squadre dei vigili del fuoco dai distaccamenti di Figline e Pontassieve, per proteggere gli agriturismi della zona minacciati dall’incendio alimentato dal vento. In arrivo anche un'autobotte dalla sede centrale di Firenze.

Si ricorda che è in atto il divieto assoluto di abbruciamenti di residui vegetali agricoli e forestali su tutto il territorio regionale e che è necessario porre massima attenzione nelle operazioni agricole in corso in questi giorni.

Due elicotteri in azione, nessuna evacuazione né persone coinvolte

L’incendio è ancora attivo, le squadre sono a lavoro per contenere e bloccare l’avanzata del fuoco con l’aiuto di due elicotteri antincendio della Regione Toscana. I vigili del fuoco con 2 squadre per un totale di 12 unità e 4 automezzi rimangono a presidio di strutture ricettive e aziende agricole situate nelle vicinanze del fronte di fuoco. Al momento non si segnalano evacuazioni né persone rimaste coinvolte dall'incendio.

I vigili del fuoco raccomandano a tutti i cittadini di porre grande attenzione al rispetto delle normative vigenti e di mettere in atto comportamenti virtuosi di prevenzione, in modo da contribuire ad abbassare il rischio di incendi di vegetazione e di bosco.