Incendio nell'Aretino, fronte difficile per i vigili del fuoco

Dopo un incendio segnalato a Greve in Chianti, i vigili del fuoco del comando di Arezzo stanno intervenendo nel comune di Foiano della Chiana in via Casacce per l'incendio di sterpaglie ed oliveta su due fronti.

Altra criticità in località Farneta per un grosso incendio di sterpaglie alimentato dal vento, dove stanno intervenendo anche squadre provenienti dal comando di Siena.

Rimangono in gestione del personale AIB della Regione Toscana gli incendi di ieri a Bivignano e quello di oggi a Scopetone.

A lavoro anche l’elicottero del reparto volo di Arezzo.