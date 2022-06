Incidente in Fi-Pi-Li, il tamponamento crea code a Empoli

Tamponamento di inizio settimana in Fi-Pi-Li a Empoli. Poco prima delle 9 due auto si sono scontrate tra le uscite di Empoli Ovest ed Empoli Centro in direzione Firenze. Una 60enne è tra i due feriti rimasti coinvolti, il trasferimento è avvenuto in codice giallo all'ospedale di Empoli. Sul posto le ambulanze della Misericordia di San Miniato Basso e della Pubblica assistenza di Fucecchio. Presenti anche i vigili del fuoco di Empoli e i tecnici per ripristinare la viabilità.